ВСК первой среди страховых компаний внедрила искусственный интеллект по автоматическому распознаванию повреждений в процесс онлайн-урегулирования страховых случаев по каско. Как сообщила пресс-служба страховщика, технология уже работает, постепенно она станет доступна всем страхователям, обновившим мобильное приложение «ВСК страхование». Сервис позволяет сократить срок получения направления на ремонт с семи дней до двух часов после фиксации страхового события онлайн.



«Процесс урегулирования страховых случаев по каско для клиентов ВСК теперь станет еще проще за счет использования нового сервиса. Искусственный интеллект активизируется на стадии оформления ДТП после того, как клиент загрузит фотографии с места происшествия в мобильное приложение», — говорится в релизе.

На первом этапе ИИ по фото распознает части автомобиля, сопоставляет их с эталонным контуром машины без повреждений и с помощью специального алгоритма выделяет деформированные участки авто, а также определяет место и тип повреждения — царапину, скол, вмятину и так далее. Далее технология по каждой поврежденной детали оперативно подбирает формат ремонта: починку или замену.

На последнем этапе система выдает страхователю заключение с перечислением повреждений, и после обработки заявки страхователь автоматически получает сформированное направление на ремонт.

Первое направление на ремонт в рамках оформления ДТП при помощи ИИ было выдано 16 ноября.



Как ожидается, в будущем применение технологии искусственного интеллекта совместно с другими цифровыми сервисами компании позволит страхователю отправиться в выбранный самостоятельно технический центр в любое удобное время, даже сразу с места ДТП. Кроме того, искусственный интеллект будет способен прогнозировать работы по скрытым повреждениям, что практически исключает ошибку в определении размера убытка.