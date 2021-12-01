Набор инструментов контроля Счетной палаты (СП) может быть расширен: в Госдуму внесен проект поправок к закону «О Счетной палате», пишет «Коммерсант» . Документ должен закрепить полномочия СП по комплексному стратегическому аудиту и ввести в практику новый механизм — аудит соответствия деятельности госорганов законодательству, а также лучшим практикам госуправления.

Отмечается, что для повышения качества анализа и контроля СП получит доступ к информсистемам не только министерств, но и других госорганов, органов управления внебюджетными фондами и федеральных госучреждений, и сможет рекомендовать корректировки состава и порядка сбора данных и модернизации госинформсистем.

Также поправки в закон о СП расширяют ее полномочия по стратегическому аудиту (контролю достижения стратегических целей РФ и соответствия этой работы закону «О стратегическом планировании»). Пока такой аудит распространяется только на ежегодное послание президента, стратегии социально-экономического развития, национальной безопасности и т. п. Теперь под аудит могут попасть и «иные документы», что обеспечит «комплексный анализ» проверяемых, «исходя из достижения стратегических целей и решения задач», нацпроектов и их составляющих, указано в пояснительной записке к проекту.

Новым инструментом СП станет аудит соответствия — оценка соответствия фактических данных о деятельности объекта контроля нормативно-правовым актам. Проект не содержит деталей, но в СП поясняют, что уже проводят такой аудит, а его суть сводится к «оценке действий объекта не только нормативным правовым актам, но и иным различным документам, в частности методическим документам, содержащим лучшие (надлежащие) практики управления». Поправки позволят эту деятельность стандартизировать и закрепить в российском законодательстве международные практики аудита госсектора (международный стандарт ISSAI 4000, разработанный ассоциацией госаудиторов INTOSAI).

Таким образом, помимо констатации проблем госуправления, СП сможет включать в отчеты госаудиторов комплексные рекомендации по устранению их причин, а сами аудиторы в пределах своих компетенций — участвовать и в законопроектной деятельности госорганов, а также инициировать предложения законодателям и правительству о совершенствовании бюджетного законодательства и развитии финансовой системы. Аналогичные нормы затронут и сферу госсобственности: в сущности, в ней госаудиторы также смогут высказывать свое мнение не только о том, эффективно ли используется и содержится госимущество, но и о том, нужно ли оно государству в таком количестве в принципе и адекватны ли стратегиям планы в его отношении.

Также законопроект может повысить эффективность контроля и за исполнением госконтрактов: сейчас договоры субподряда остаются для государства невидимы (тогда как в отдельных случаях поставщики могут делегировать до 75% объема контракта). Поправки могут эту лазейку устранить: они наделяют СП полномочиями по аудиту субподрядных договоров и госзаказчиков, и госкомпаний. При этом в отличие от сплошного казначейского сопровождения механизм СП будет мягче: постконтроль будет выборочным, но будет способствовать сокращению потенциальных нарушений.