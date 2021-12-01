Правительство направит в регионы на программу сельской ипотеки и поддержку аграриев более 16,9 млрд рублей. Соответствующие распоряжения подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

На субсидирование программы «Сельская ипотека» из общей суммы пойдет 788 млн рублей. Граждане могут оформить кредит по льготной ставке до 3% годовых на покупку земли и строительство дома, на приобретение квартиры в новостройке, готового частного дома, а также на строительство жилья на уже имеющемся участке. Программа действует в сельской местности и городах с населением не более 30 тыс. человек.

В правительстве отмечают, что в 2021 году с помощью сельской ипотеки свои жилищные условия улучшили 50 тыс. семей. Необходимость дополнительного финансирования связана с увеличением ключевой ставки Банка России.



Что касается помощи сельскохозяйственным предприятиям, то более 10,5 млрд рублей будет направлено на частичную компенсацию расходов на содержание крупного рогатого скота и покупку кормов (такое решение принято из-за роста цен на такие корма), а оставшиеся 5,6 млрд — на возмещение части затрат на создание новых и модернизацию уже действующих объектов агропромышленного комплекса: молочных ферм, крупных плодоовощных хранилищ, селекционно-семеноводческих центров и ряда других.