Финансовая группа «УБРиР», в которую входят Уральский Банк Реконструкции и Развития и ВУЗ-Банк, с 1 декабря повышает ставки по всей линейке вкладов на 0,5 процентного пункта. Максимальная доходность может составлять 9,12% годовых с учетом капитализации, сообщили в УБРиР.

Как подчеркивается в релизе, депозитная линейка группы разработана с таким расчетом, чтобы закрывать все потребности клиентов. Так, для вкладчиков с консервативной моделью накопления подойдут продукты «Удобный» и «Удобный Онлайн», доходность которых зависит от суммы и срока. С подключенным пакетом «Все под контролем» клиент получает повышенный процент и имеет возможность снимать деньги с вклада без потери дохода, уточняют в УБРиР.

Для клиентов, готовых к долгосрочным сбережениям, есть депозиты с накопительным и инвестиционным страхованием жизни. «Эти сберегательные продукты находятся на стыке классических вкладов и инвестиционных инструментов, поэтому ставка по ним всегда выше, чем по традиционным вкладам, — поясняют в УБРиР. — Например, при оформлении «Вклада в будущее» и программы накопительного страхования жизни ставка на срок 390 дней составит 8,7% годовых (для сравнения, если открыть «Удобный» на аналогичный срок, то по нему ставка составит 8% годовых)».

Для новых вкладчиков УБРиР и ВУЗ-Банка действует сезонное предложение — депозит «Хороший старт» со ставкой 8% годовых. «За короткий срок — всего полгода — можно получить максимальную доходность», — комментирует управляющий директор по продуктовому портфелю «Пассивы» УБРиР Евгений Вяткин.