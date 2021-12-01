За первые две недели ноября в России выдано 58 тыс. ипотечных кредитов на 186 млрд рублей, что на 15% больше результата за первую половину октября в количественном выражении и на 11% — в денежном. Об этом свидетельствуют предварительные данные Аналитического центра «ДОМ.РФ».



По оценке аналитиков, общая выдача по итогам ноября будет несколько меньше, чем в ноябре прошлого года, когда на фоне беспрецедентно низких рыночных процентных ставок и реализации программы «Льготная ипотека» под 6% наблюдался всплеск ипотечного кредитования. В то же время выдача в ноябре текущего года будет значительно больше, чем в ноябре «доковидного» 2019 года (на 22—33% по количеству и на 65—71% по сумме). Это значит, что рынок ипотеки не только восстановился, но и превысил докризисный уровень.

Спрос на ипотеку и жилье в России сохраняется на высоком уровне, что обусловлено фундаментальной потребностью россиян в новом жилье, отмечает руководитель Аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг. Он напомнил, что на одного человека в нашей стране приходится 27 кв. м площади жилья, в то время как в европейских странах — 40 кв. м и больше.

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«Росту спроса на жилье способствуют и новые правила финансирования жилищного строительства, которые исключают появление новых обманутых дольщиков. Теперь граждане не боятся остаться без денег и квартиры — и охотнее вкладывают средства в жилье на стадии строительства. Мы видим, что, несмотря на некоторое замедление ипотечного рынка во втором полугодии 2021 года в условиях ужесточения денежно-кредитной политики, по сравнению с прошлым годом объемы продаж нового жилья не упали. Так, в третьем квартале этого года зарегистрировано 200 тысяч договоров участия в долевом строительстве — столько же было и в третьем квартале прошлого года. Это значит, что приток средств в строительство продолжается и девелоперы могут финансировать запуски новых проектов», — говорит Гольдберг.

По итогам 2021 года выдача ипотеки, по оценке «ДОМ.РФ», составит 1,8—1,9 млн кредитов на 5,4—5,5 трлн рублей, что на 4% больше аналогичных показателей предыдущего года в количественном выражении и на 23% — в денежном. Напомним, что выдача ипотеки в 2020 году достигла исторического максимума — 1,8 млн кредитов на 4,4 трлн рублей, а ипотечный портфель с учетом секьюритизации превысил 10 трлн рублей (около 9,5% годового ВВП).