Компания «Эвотор» запустила сервис для выбора и подключения расчетно-кассового обслуживания. Предпринимателям уже доступно открытие расчетного счета в крупнейших российских банках, сообщила пресс-служба компании.



Предприниматели могут подобрать тариф на расчетно-кассовое обслуживание и оформить заявку на подключение услуги в личном кабинете «Эвотора». На первом этапе в сервисе доступно 12 тарифных планов на РКО в «Сбере», Альфа-Банке и других банках.

Как уточняют в компании, сервис предлагает тарифы под потребности конкретного предпринимателя на основании параметров его бизнеса и требований к РКО. Также можно самостоятельно сравнить все тарифы и выбрать подходящий.

«Сервис доступен любому юридическому лицу или ИП. После подачи заявки в личном кабинете «Эвотора» владельцу или руководителю бизнеса необходимо пройти идентификацию с менеджером банка и подписать документы. Новый сервис «Эвотора» создан для предпринимателей, которые открывают новый бизнес или РКО впервые, а также для тех, кто хочет получить более выгодные условия по расчетно-кассовому обслуживанию», — говорится в релизе.

РКО стало вторым после дистанционного подключения эквайринга финансовым продуктом платформы «Эвотор.PAY». Сейчас к платформе подключено восемь эквайринговых партнеров: «Сбер», ВТБ, Альфа-Банк, МТС Банк, «Уралсиб», «Русский Стандарт», Промсвязьбанк и UCS. Подключить эквайринг без визита в банк могут не только клиенты «Эвотора», но и владельцы онлайн-касс других производителей.