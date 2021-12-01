Принадлежащий регулятору Банк непрофильных активов (БНА) «Траст» впервые за два года получил чистую прибыль по МСФО в III квартале 2021 года — 1,9 млрд рублей, пишет «Коммерсант» , уточнив, что это связано с внутренней перепродажей доли банка в девелопере А101. Уже за пределами отчетного периода актив был выкуплен у «Траста» семьей Михаила Гуцериева с дополнительным доходом.

Сделка, принесшая банку более 30 млрд рублей прибыли, была проведена между «Трастом» и его дочерней компанией в сентябре. Этому предшествовали события прошлого года, когда суд по заявлению «Траста» признал банкротом его дочернюю компанию «Рост Инвестиции». Требования банка к ней составляют почти 196 млрд рублей, на остальных кредиторов приходится 8,6 млн рублей.

В рамках ликвидационных процедур конкурсный управляющий выставил на продажу имущество компании, которая на балансе «Траста» находилась по цене в несколько миллионов рублей. Один из лотов содержал 20,2 тыс. акций кипрской Olekit Investments, основным активом которого являлись 49% акций Balamer Holdings, владеющего застройщиком А101 (бенефициаром еще 51% этой компании выступает Саит-Салам Гуцериев). Оценщик оценил актив в 33,7 млрд рублей, и по этой цене он был выставлен в августе на аукцион. Единственным участником стал сам «Траст», который в конце сентября купил лот.

Семья Гуцериевых исполнила большую часть условий соглашения с банком «Траст» Семья Гуцериевых исполнила большую часть условий соглашения об урегулировании споров с банком «Траст».



В итоге в отчетности по МСФО «Траст» зафиксировал переоценку акций строительных компаний на 35 млрд рублей. В банке подтвердили, что в основном переоценка, в результате которой «Трасту» удалось получить прибыль, была осуществлена за счет изменения стоимости вложений в А101. Кроме того, добавили там, она была произведена «на основании корректирующих событий после отчетной даты».

Вместе с тем, по словам представителя банка, одним из компонентов долгосрочного премирования «является выполнение стратегического плана по сборам от портфеля проблемных и непрофильных активов». При этом в отчетности «Траста» в III квартале расходы на персонал составили рекордную сумму — 2,4 млрд рублей. Банк зарезервировал средства в рамках программы долгосрочной мотивации сотрудников, пояснили там. «В подобных организациях основным элементом вознаграждения управляющего персонала являются показатели сбора от проблемных активов», — отметил глава практики «Вознаграждение руководителей» Korn Ferry Геннадий Ванин, добавив, что первая за два года чистая прибыль банка может играть определенную, хотя и второстепенную роль.