СберБанк начал тестировать в ряде своих офисов технологию помощи посетителям в экстренных случаях. Пилотный проект «Зеленая кнопка» реализуется в зонах круглосуточного обслуживания офисов (где находятся банкоматы) в Воронеже, Санкт-Петербурге, Подольске, Пскове, Орле и Ярославле, сообщили в кредитной организации.

Как поясняется, «зеленой кнопкой» можно воспользоваться в нерабочее для отделения время, если возникла внезапная угроза жизни или здоровью: например, за человеком гонится преступник либо ему стало плохо и потребовалась срочная медицинская помощь.

Связаться с операторами центра мониторинга службы безопасности банка можно через стенды с сенсорными кнопками. Получив сигнал о помощи, оператор центра подключается к объекту по дуплексной голосовой связи. С помощью камер видеонаблюдения он профессионально оценивает обстановку и при необходимости вызывает полицию или бригаду скорой медицинской помощи.

В банке подчеркивают, что в рабочее время помочь клиентам готовы сотрудники его отделений.

Пилотный проект реализуется в следующих офисах: