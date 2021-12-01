СберБанк начал тестировать в ряде своих офисов технологию помощи посетителям в экстренных случаях. Пилотный проект «Зеленая кнопка» реализуется в зонах круглосуточного обслуживания офисов (где находятся банкоматы) в Воронеже, Санкт-Петербурге, Подольске, Пскове, Орле и Ярославле, сообщили в кредитной организации.
Как поясняется, «зеленой кнопкой» можно воспользоваться в нерабочее для отделения время, если возникла внезапная угроза жизни или здоровью: например, за человеком гонится преступник либо ему стало плохо и потребовалась срочная медицинская помощь.
Связаться с операторами центра мониторинга службы безопасности банка можно через стенды с сенсорными кнопками. Получив сигнал о помощи, оператор центра подключается к объекту по дуплексной голосовой связи. С помощью камер видеонаблюдения он профессионально оценивает обстановку и при необходимости вызывает полицию или бригаду скорой медицинской помощи.
В банке подчеркивают, что в рабочее время помочь клиентам готовы сотрудники его отделений.
Пилотный проект реализуется в следующих офисах:
- Воронеж, ул. Плехановская, д. 12;
- Воронеж, ул. Плехановская, д. 14;
- Орел, ул. Брестская, д. 12;
- Подольск, ул. Кирова, д. 21;
- Псков, ул. Алтаева, д. 11;
- Санкт-Петербург, пр-т Просвещения, д. 32, к. 1;
- Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 43;
- Ярославль, ул. Гагарина, д. 51;
- Ярославль, ул. Свободы, д. 91.