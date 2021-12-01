Ключевая ставка Банка России не позднее I квартала 2022 года может вырасти с текущих 7,5% до 8,5%, затем она начнет снижаться. Такой прогноз дал глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу «Россия-24» в рамках инвестиционного форума «Россия зовет!», передает ТАСС.
«Мы считаем, что ключевая ставка может вырасти не позднее первого квартала следующего года еще примерно на 1 процентный пункт, до 8,5%. Затем мы ожидаем снижения ставки до конца следующего года, может, примерно до 7—7,5%. В 2023 году ожидаем снижения до уровня 5—5,5%», — сказал он.
Костин добавил, что этот год стал удачным для российской экономики. «Произошло постковидное восстановление экономики. В этом году темпы экономического роста составят порядка 4,5%, это достаточно много. Цены выросли на основные товары российского экспорта, прежде всего на природные ресурсы. Российский бизнес чувствует себя комфортно, банковский сектор чувствует себя тоже неплохо», — отметил он.
По словам главы ВТБ, банки в целом имеют достаточный запас резервов и хорошие кредитные портфели, поэтому прибыльность в 2022 году может сохраниться на уровне 2021 года. «Следующий год тоже будет достаточно стабильным, хотя, может, и без существенного роста», — прогнозирует Костин.
В октябре совет директоров ЦБ РФ шестой раз подряд повысил ключевую ставку, с 6,75% до 7,5% годовых, и дал сигнал о ее вероятном повышении на следующих заседаниях. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина также не исключала, что в декабре текущего года ключевая ставка может быть повышена на 1 п. п. Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 17 декабря 2021 года.
Вариант сохранения уровня ключевой ставки на декабрьском заседании совета директоров ЦБ РФ маловероятен. Об этом заявила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах форума «Россия зовет!», передает ТАСС.