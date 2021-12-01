Ключевая ставка Банка России не позднее I квартала 2022 года может вырасти с текущих 7,5% до 8,5%, затем она начнет снижаться. Такой прогноз дал глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу «Россия-24» в рамках инвестиционного форума «Россия зовет!», передает ТАСС.

«Мы считаем, что ключевая ставка может вырасти не позднее первого квартала следующего года еще примерно на 1 процентный пункт, до 8,5%. Затем мы ожидаем снижения ставки до конца следующего года, может, примерно до 7—7,5%. В 2023 году ожидаем снижения до уровня 5—5,5%», — сказал он.

Костин добавил, что этот год стал удачным для российской экономики. «Произошло постковидное восстановление экономики. В этом году темпы экономического роста составят порядка 4,5%, это достаточно много. Цены выросли на основные товары российского экспорта, прежде всего на природные ресурсы. Российский бизнес чувствует себя комфортно, банковский сектор чувствует себя тоже неплохо», — отметил он.

По словам главы ВТБ, банки в целом имеют достаточный запас резервов и хорошие кредитные портфели, поэтому прибыльность в 2022 году может сохраниться на уровне 2021 года. «Следующий год тоже будет достаточно стабильным, хотя, может, и без существенного роста», — прогнозирует Костин.



В октябре совет директоров ЦБ РФ шестой раз подряд повысил ключевую ставку, с 6,75% до 7,5% годовых, и дал сигнал о ее вероятном повышении на следующих заседаниях. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина также не исключала, что в декабре текущего года ключевая ставка может быть повышена на 1 п. п. Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 17 декабря 2021 года.