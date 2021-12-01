В Россельхозбанке теперь можно открыть счет и выпустить дебетовую карту для подростков в возрасте от 14 до 18 лет. О запуске с 1 декабря новой опции объявили в кредитной организации.
Уточняется, что дебетовая карта может быть выпущена отдельно либо в рамках зарплатного проекта. Подросток может оформить ее самостоятельно в офисе банка.
По функционалу продукт полностью повторяет возможности стандартной дебетовой карты. Также для держателя «детской» карты будет доступен мобильный банк.
«Своя карта» от Россельхозбанка дает подростку возможность безналично рассчитываться в магазинах, кафе, общественном транспорте и т. д., а также управлять своим бюджетом и использовать все преимущества нашей программы лояльности «Урожай», — уточняет директор департамента развития розничных продуктов и процессов Россельхозбанка Елена Волосевич.
Самые популярные специальные предложения по дебетовым картам
|Название
|Проценты на остаток, %
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cashback
|до 5%
|0
|до 30%
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Лиц.№ 316
|нет
|0
|1,5%
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Лиц.№ 3292
|до 4,5%
|0
|до 20%
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Лиц.№ 1885
|до 4,5%
|0
|до 20%
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Лиц.№ 1885
|до 4,5%
|0
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Лиц.№ 1885