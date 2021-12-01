В Россельхозбанке теперь можно открыть счет и выпустить дебетовую карту для подростков в возрасте от 14 до 18 лет. О запуске с 1 декабря новой опции объявили в кредитной организации.

Уточняется, что дебетовая карта может быть выпущена отдельно либо в рамках зарплатного проекта. Подросток может оформить ее самостоятельно в офисе банка.

По функционалу продукт полностью повторяет возможности стандартной дебетовой карты. Также для держателя «детской» карты будет доступен мобильный банк.



«Своя карта» от Россельхозбанка дает подростку возможность безналично рассчитываться в магазинах, кафе, общественном транспорте и т. д., а также управлять своим бюджетом и использовать все преимущества нашей программы лояльности «Урожай», — уточняет директор департамента развития розничных продуктов и процессов Россельхозбанка Елена Волосевич.