Президент Украины Владимир Зеленский намерен внести на рассмотрение Верховной рады законопроект об экономическом паспорте украинца. Об этом он заявил в послании к Верховной раде, с которым выступил в среду, передает ТАСС.

«До 10 декабря впервые в истории независимости [Украины] внесу законопроект об экономическом паспорте украинца. Согласно ему, оплата за использование недр будет накапливаться на счетах украинских детей», — сообщил он.



Украинский лидер пояснил, что такие паспорта будут выдавать детям, рожденным в стране. На связанном счете будут накапливаться средства от рентных платежей за использование недр. «Эти средства — плата за использование наших недр — будут накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины. По достижении совершеннолетия дети могут использовать эти накопления для получения образования или покупки собственного жилья», — пояснил Зеленский.