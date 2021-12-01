Заместители председателя правительства, с лета курирующие федеральные округа, выделили ключевые проблемы своих регионов, которые необходимо решить до 2024 года в рамках исполнения национальных проектов пишет РБК , уточняя, что они сформулировали как системные, так и локальные решения — от борьбы с опустыниванием до снижения теневой занятости.

Рабочий документ, представляющий собой сводку основных проблем регионов и предложения по их решению, изначально опубликовал Telegram-канал «Майский указ». Подлинность документа подтвердил федеральный чиновник. По словам другого собеседника из аппарата правительства, сведением воедино региональных проблем занимается Минэкономразвития.

Отмечается, что приоритетные проблемы касаются различных сфер социально-экономического развития — рынка труда, дорожной инфраструктуры, туризма, экологии и т. д. Так, в целом ряде регионов — Дагестане, Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии — Алании (все представляют СКФО), а также Карелии (СЗФО) — вице-премьеры указали на необходимость снижения уровня теневой занятости.

Масштаб проблемы подробно описывается на примере Карелии. По оценке властей, 14,6% местного населения (40 тыс. человек) заняты в неформальном секторе, что «негативно влияет на состояние экономики» региона, который недополучает налоговые поступления. Неформальным сектором в данном случае считаются работники, не трудоустроенные официально. По данным Росстата, в масштабах всей страны на неформальном рынке труда в III квартале 2021 года присутствовали 14,8 млн человек, это 20,5% от общей занятости.

Для снижения неофициальной занятости предлагается комплекс из четырех мер: создание единой базы неформально занятых на основе данных Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Фонда обязательного медицинского страхования и Федеральной налоговой службы с доступом к ней местных органов власти; увеличение размера административных штрафов для работодателей за отказ от оформления трудовых отношений с работниками и неявку на заседания трудовых комиссий до 1 млн рублей. Сейчас в КоАП за уклонение от официального трудоустройства предусмотрен штраф до 100 тыс. рублей. Также предполагается утверждение контрольных показателей по снижению неформальной занятости для контрольно-надзорных органов и местных властей, разработка методических рекомендаций по взаимодействию разных уровней исполнительной власти, контрольных органов и внебюджетных фондов по вопросам легализации трудовых отношений.