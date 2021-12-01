Московский Кредитный Банк повышает доходность всей линейки вкладов для частных клиентов. Максимальная ставка составит 9% — она предлагается по депозитам «МКБ. Преимущество» и «МКБ. Практичный», уточнили в банке.

Вклад «МКБ. Преимущество» могут открыть зарегистрированные пользователи платформы «Финуслуги» Московской биржи на срок до 370 дней в сумме от 10 тыс. до 3 млн рублей.

Максимальная ставка по вкладу «МКБ. Практичный» сохраняется первые 100 дней. Депозит доступен как для новых, так и для действующих клиентов МКБ с суммой вложений от 50 тыс. до 20 млн рублей. Срок вклада составляет 300 дней, а в течение первых 90 дней возможно его пополнение. Открыть депозит можно в том числе в системе «МКБ Онлайн». Выплата процентов производится в конце срока.

Для клиентов пенсионного возраста банк увеличил ставку по вкладу «Гранд+». Доходность в 8,2% действует при оформлении депозита на 370 дней и в случае зачисления пенсии на счет, открытый в банке. Минимальная сумма — 1 тыс. рублей. Вклад можно оформить на 12, 18 или 24 месяца. Клиент может пополнять вклад в течение первых 90 дней. Процентные выплаты приходят ежемесячно на отдельный счет.

По вкладу «Мега Онлайн» на срок 12 месяцев максимальная ставка увеличена до 8% годовых. Сумма размещения — от 1 тыс. до 20 млн рублей. Вклад можно пополнить в течение первых 185 дней, а проценты будут ежемесячно начисляться на отдельный счет. Депозит «Мега Онлайн» можно открыть только через «МКБ Онлайн».



По вкладу «Все включено» в тарифном плане «Максимальный доход» максимальная ставка увеличена до 7,1% годовых при размещении суммы от 1 тыс. рублей на 370 дней. Клиент может поменять условия тарифного плана в течение срока действия депозита, например добавить необходимые опции: пополнение, снятие или капитализацию процентов.