Банк России установил официальные курсы валют на 2 декабря.

Курс доллара снизился на 91,8 копейки, составив 73,9746 рубля (74,8926 рубля на 1 декабря). Курс евро снижен на 98,8 копейки, до 83,8354 рубля (84,8234 рубля на 1 декабря).

На биржевых торгах наблюдается положительная для рубля динамика. На 14:13 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 73,91 рубля (минус 15 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 83,76 рубля (минус 14 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 73,72—74,14 рубля за доллар и 83,45—83,99 рубля за евро.