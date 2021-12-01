Всемирный банк сохранил прогноз по росту ВВП России в текущем году на уровне 4,3%. При этом банк ухудшил прогноз на 2022 год (2,4%), а на 2023-й — сохранил прежним (1,8%), следует из материалов доклада ВБ об экономике России.

Как напоминает ТАСС, предыдущий прогноз Всемирного банка предусматривал рост российской экономики на 4,3% в 2021 году, на 2,8% в 2022-м и на 1,8% в 2023 году.

При этом ограничительные меры в России из-за низких темпов вакцинации от ковида могут привести к замедлению роста российской экономики, говорится в материале.

«Сохранение ограничений, введенных в связи с распространением COVID-19, вероятно, будет тормозить рост в следующем году, поскольку в базовом сценарии темпы вакцинации остаются довольно низкими, а более высокие процентные ставки, необходимые для борьбы с инфляцией, будет сдерживать спрос. С учетом этих факторов прогнозируемый рост реального ВВП в 2022 году составит 2,4%, замедлившись до 1,8% к 2023 году», — отмечается в докладе.

Всемирный банк считает, что введенные в отношении России финансовые санкции могут и в дальнейшем ограничивать спрос на российские «зеленые» облигации.

«Усилия, предпринимаемые в настоящее время российскими властями, включая недавнее принятие национальной таксономии «зеленого» финансирования и методологических рекомендаций по проверке соответствия того или иного проекта «зеленым» критериям, разработку стимулов для выпуска «зеленых» облигаций и мягкое регулирование Банком России ответственного инвестирования с соблюдением принципов экологической, социальной и управленческой ответственности, а также недавно принятую Банком России дорожную карту по повышению экологичности финансовой системы, могут стимулировать увеличение объемов выпуска «зеленых» и других климатических облигаций. В то же время наложенные на Россию финансовые санкции могут по-прежнему ограничивать спрос на эти инструменты», — отмечается в материале.

Всемирный банк рекомендует России ввести углеродное ценообразование и консолидировать энергетические субсидии.

«Всемирный банк также оценил, какими должны быть цены на углерод для достижения амбициозных целей стратегии низкоуглеродного развития России. Такая цена на углерод соответствует цене, которая действовала бы в «кооперативном» сценарии. Цена на углерод, необходимая для стимулирования запланированного сокращения валовых выбросов парниковых газов, охватывающая все выбросы CO₂, связанные с производством и потреблением энергоресурсов в экономике, начинается с 44 долларов США за тонну CO₂ в 2025 году и к 2050 году доходит до 130 долларов США за тонну CO₂», — говорится в сообщении.



Там отмечается, что речь идет о сокращении к 2050 году общих выбросов парниковых газов на 14% по сравнению с текущим уровнем, при этом в рамках стратегии низкоуглеродного развития ожидается, что большая часть сокращения выбросов будет достигнута за счет поглощающей способности лесов.

Кроме того, Всемирный банк рекомендует России ввести налог на углерод в рамках достижения целей по углеродной нейтральности.

