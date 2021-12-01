Госкомпания «Роснано» не допустила дефолта при погашении выпуска облигаций на 4,5 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на данные Национального расчетного депозитария (НРД). В «Роснано» заявили, что договоренности с крупнейшими кредиторами по его долгам должны быть достигнуты до конца года.

По данным НРД, он получил от «Роснано» средства на выплату номинальной стоимости и купонного дохода по облигациям серии 2Р-01 со сроком погашения 1 декабря. Бонды не были обеспечены государственными гарантиями. Ставка купона по ним составляла 9,1%. Размер выпуска — 4,5 млрд рублей, размер купонного дохода на одну бумагу — 45,38 рубля. Общая сумма процентных выплат (то есть в дополнение к погашению), таким образом, составила 204,2 млн рублей.

Позднее и сама госкомпания «Роснано» объявила, что выполнила обязательства в полном объеме. Держателями выпуска «являются преимущественно частные инвесторы, физические лица», а «общая сумма выплаты по данному выпуску составила 5,5 млрд рублей» на 1 декабря, уточнила она.

19 ноября Московская биржа по предписанию Банка России приостановила торги облигациями «Роснано». Одновременно с этим компания признала накопление «непропорционального долга» и провела встречу с кредиторами и держателями ценных бумаг, где обсудила варианты реструктуризации. 23 ноября Минфин заявил, что обязательства компании будут исполнены, но в сообщении шла речь лишь о бумагах, обеспеченных государственными гарантиями (таких у «Роснано» порядка 75%, отмечали в Fitch). Выпуск с погашением 1 декабря к таким не относится.

30 ноября министр финансов Антон Силуанов сказал, что по проблемам «Роснано» «ведутся определенные переговоры», и выразил уверенность, что «будут компромиссы, устраивающие все стороны».

Ранее Forbes сообщал об одном из вариантов решения долговой проблемы «Роснано», который обсуждался с крупнейшими держателями облигаций. Компания «Роснано» намеревалась погасить облигации, которые не обеспечены госгарантиями Минфина, с дисконтом, рассказали два источника, которые знают о таком варианте от людей, участвующих в обсуждении. Один из них добавил, что речь идет о возможном дисконте в 30—40% от номинала.