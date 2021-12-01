Госкомпания «Роснано» не допустила дефолта при погашении выпуска облигаций на 4,5 млрд рублей, пишет
По данным НРД, он получил от «Роснано» средства на выплату номинальной стоимости и купонного дохода по облигациям серии 2Р-01 со сроком погашения 1 декабря. Бонды не были обеспечены государственными гарантиями. Ставка купона по ним составляла 9,1%. Размер выпуска — 4,5 млрд рублей, размер купонного дохода на одну бумагу — 45,38 рубля. Общая сумма процентных выплат (то есть в дополнение к погашению), таким образом, составила 204,2 млн рублей.
Позднее и сама госкомпания «Роснано» объявила, что выполнила обязательства в полном объеме. Держателями выпуска «являются преимущественно частные инвесторы, физические лица», а «общая сумма выплаты по данному выпуску составила 5,5 млрд рублей» на 1 декабря, уточнила она.
Самые доходные облигации
|Название облигации, эмитент
|
Доходность
в год
|
Дата погашения
или оферты
|
Пересвет-С01-об
Пересвет АКБ
|
20.94%
|
02.12.2021
погашение
|Купить
|
АйДи Коллект-01-об
АйДи Коллект
|
14.44%
|
02.12.2021
погашение
|Купить
|
Мостотрест-7-об
Мостотрест
|
14.26%
|
12.07.2022
погашение
|Купить
|
Онлайн Микрофинанс-БО-01
Онлайн Микрофинанс
|
13.85%
|
02.12.2021
погашение
|Купить
|
Онлайн Микрофинанс-БО-02
Онлайн Микрофинанс
|
13.66%
|
08.03.2022
погашение
|Купить
19 ноября Московская биржа по предписанию Банка России приостановила торги облигациями «Роснано». Одновременно с этим компания признала накопление «непропорционального долга» и провела встречу с кредиторами и держателями ценных бумаг, где обсудила варианты реструктуризации. 23 ноября Минфин заявил, что обязательства компании будут исполнены, но в сообщении шла речь лишь о бумагах, обеспеченных государственными гарантиями (таких у «Роснано» порядка 75%, отмечали в Fitch). Выпуск с погашением 1 декабря к таким не относится.
30 ноября министр финансов Антон Силуанов сказал, что по проблемам «Роснано» «ведутся определенные переговоры», и выразил уверенность, что «будут компромиссы, устраивающие все стороны».
Ранее
После открытия торгов на Московской бирже 29 ноября доходность по облигациям «Роснано», запланированным к погашению на 1 декабря, превышала 4 млн процентов, днем показатель в моменте мог превышать 9,7 млн процентов, пишет