Финансовый супермаркет Банки.ру, в пятницу, 3 декабря, проведет вебинар по инвестициям «Новый год — новый ИИС». Начало вебинара в 18:00 по московскому времени, продолжительность — полтора часа. Участие бесплатное, но количество мест ограниченно.
Уже совсем скоро закончится 2021 год, остается всего месяц, чтобы успеть открыть индивидуальный инвестиционный счет и воспользоваться всеми его преимуществами. Если вы только начинаете инвестировать или еще не открыли ИИС, то этот вебинар для вас.
Мы обсудим:
- основные особенности индивидуального инвестиционного счета;
- типы вычетов по ИИС;
- преимущества и ограничения ИИС.
Также продемонстрируем, как с помощью сервисов Банки.ру подобрать брокера для открытия ИИС, и ответим на любые вопросы, которые у вас возникнут.
Модератором выступит руководитель образовательной платформы Банки.ру Илья Пугачев, имеющий опыт инвестирования более пяти лет.
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