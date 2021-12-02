Финансовый супермаркет Банки.ру, в пятницу, 3 декабря, проведет вебинар по инвестициям «Новый год — новый ИИС». Начало вебинара в 18:00 по московскому времени, продолжительность — полтора часа. Участие бесплатное, но количество мест ограниченно.



Уже совсем скоро закончится 2021 год, остается всего месяц, чтобы успеть открыть индивидуальный инвестиционный счет и воспользоваться всеми его преимуществами. Если вы только начинаете инвестировать или еще не открыли ИИС, то этот вебинар для вас.

Мы обсудим:

основные особенности индивидуального инвестиционного счета;

типы вычетов по ИИС;

преимущества и ограничения ИИС.

Также продемонстрируем, как с помощью сервисов Банки.ру подобрать брокера для открытия ИИС, и ответим на любые вопросы, которые у вас возникнут.

Модератором выступит руководитель образовательной платформы Банки.ру Илья Пугачев, имеющий опыт инвестирования более пяти лет.