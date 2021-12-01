Правительство РФ планирует поддерживать бизнес по четырем основным направлениям, в том числе развивать различные форматы финансовой поддержки. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства (МСП).

«Для успешного движения к национальным целям развития нужны системные решения [по поддержке бизнеса], поэтому мы планируем действовать по четырем основным направлениям», — сказал Мишустин.

«Первое, прежде всего, — это развитие различных форматов финансовой поддержки, настройка повышения адресности этих мер. В числе ближайших задач — расширение доступности денежных ресурсов и охвата получателей финансовой помощи», — продолжил глава Кабмина. Предстоит донастроить программу льготного кредитования таким образом, чтобы повысить эффективность каждого рубля, который выделяется на поддержку субъектов МСП, подчеркнул Мишустин.

Другое направление поддержки — создание условий бизнесу для роста, в частности через более широкий доступ к рынку сбыта и уменьшение нагрузки, связанной с уплатой налогов, сдачей отчетности. В числе направлений поддержки премьер назвал работу по облегчению доступа МСП к закупкам и снятию административных барьеров, где, по словам Мишустина, важным инструментом станет платформа «За бизнес», созданная для внешнего контроля за действиями органов власти. Кроме того, на следующий год продлен мораторий на плановые проверки в отношении малых предприятий.

«Меры поддержки сегментированы в зависимости от стадии развития бизнеса. Поэтому пользу могут извлечь как начинающие бизнесмены, так и те, кто готов к развитию», — резюмировал глава Кабмина.

Мишустин сообщил, что бизнес активно использует меры государственной поддержки в пандемию, за грантами в ФНС за ноябрь обратилось более 523 тыс. компаний. Есть и другие решения, напомнил Мишустин. Так, правительство направило в Госдуму пакет законопроектов, который призван запустить эксперимент по переводу самых маленьких предприятий на специальный новый налоговый режим. Такая автоматизированная упрощенная система налогообложения рассчитана на помощь наиболее массовому сектору малых и средних предприятий, отметил премьер.

Кроме того, продолжит действовать практика по автоматическому продлению лицензий, которая появилась в начале пандемии. «Сейчас мы планируем пролонгировать на следующий год государственные аккредитации образовательных программ, заключения экологической экспертизы, сертификаты летной годности, разрешения на строительство и многие другие документы», — сказал Мишустин, уточнив, что в общей сложности это коснется более 10 тыс. разрешительных документов. Он добавил, что такой подход сокращает издержки бизнеса и помогает предпринимателям тратить меньше времени на контакты с властями.