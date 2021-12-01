Компания «ВТБ Капитал Инвестиции» планирует запустить в начале следующего года новый сервис персонального инвестиционного консультирования, который будет доступен для широкого круга инвесторов за счет относительно невысокого порога входа. Об этом сообщили в ВТБ, пояснив, что повышение доступности услуг персонального инвестконсультирования будет достигнуто за счет автоматизации большинства процессов.

«Поведение российских розничных инвесторов значительно изменилось за последние два года. И мы видим, что большинство из них хотят иметь полноценный портфель и возможность его диверсифицировать, поэтому спрос на услуги инвестиционного консультирования растет», — отметил главный исполнительный директор компании «ВТБ Капитал Инвестиции», старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов.

По его словам, за год количество клиентов, подключивших робота-советника от ВТБ, увеличилось в четыре раза, при этом примерно половина из них выполняют рекомендации робота в первый же день изменения стратегии.

«Однако всегда есть люди, которым нужно что-то большее. Им необходимо разобраться, понять, посоветоваться, как формировать свой портфель, как распределять активы. Именно для них мы запускаем новый сервис», — пояснил топ-менеджер.

В рамках нового продукта клиент сможет обсудить состав своего портфеля, распределение по активам и торговые идеи с группой инвестиционных экспертов компании.

«Большинство процессов будет автоматизировано. Например, автоматически будет проводиться анализ портфеля, расчет рисков и многое другое. Это позволит инвестконсультанту увеличить количество клиентов, с которыми он сможет работать», — ожидают в ВТБ.

«Очень часто инвестору нужно просто обсудить ситуацию на рынке, задать дополнительные вопросы по своему портфелю, получить «второе мнение». Фондовые рынки движутся к круглосуточной торговле, и помощь клиенту нужна постоянно», — рассуждает Потапов.



На данный момент предполагается, что порог по величине портфеля в рамках новой услуги может составить 1 млн рублей.