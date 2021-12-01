Глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов в шестом выпуске своего блога «Что почем?» рассказал о курсе рубля, влиянии на него Центробанка и инфляции. Главное.
О курсе рубля:
- У нас свободно плавающий валютный курс, Центральный банк не вмешивается в курсообразование.
- Смысл бюджетного правила в том, чтобы изымать сверхдоходы от просто цен на нефть в Фонд национального благосостояния. И далее, когда цены на нефть падают, использовать эти накопившиеся доходы для поддержания бюджетных расходов.
- Центральный банк не проводит интервенций и не предпринимает никаких действий для намеренного ослабления курса рубля.
- Банк России объявил о переходе к свободному плаванию 10 ноября 2014 года. В эти дни мы отметили ровно семь лет. По сути, с этого момента можно говорить, что мы перешли к полноценному режиму таргетирования инфляции.
- В тот момент, когда мы отпускали курс в свободное плавание, пара доллар/рубль находилась в диапазоне 46—47 рублей за доллар, но в тот момент происходило обвальное падение цен на нефть на мировых рынках, так как бюджетное правило не действовало, его еще не было. Конечно, в тех условиях курс рубля в очень сильной степени зависел от конъюнктуры нефтяных цен. Сейчас за счет бюджетного правила мы отстыковались от такой прямой зависимости.
- Валютный курс — это лучший инструмент, позволяющий как можно быстрее подстроиться к изменениям внешней конъюнктуры.
- После девальвации 2008 года экономика пережила глубокий спад, который составил почти 8%. В 2014 году, несмотря на то что обвал цен был не менее сокрушительным, чем в 2008-м, экономика очень быстро адаптировалась к этим изменениям, и в 2015 году у нас спад ВВП составил лишь 2%.
- Средний курс за семь лет составил 65,3 рубля за доллар, то есть сейчас по большому счету рубль крепче, чем был в конце 2015 года. Поэтому никак нельзя говорить о том, что политика таргетирования инфляции, свободное плавание рубля привели к устойчивой девальвации национальной валюты.
- Устойчивость курса национальной валюты в долгосрочном периоде определяется соотношением инфляции для рубля и доллара, для этой валютной пары, инфляции у нас и инфляции в США.
- Если Центральный банк будет обеспечивать ценовую стабильность и в дальнейшем, а мы, безусловно, будем это делать, то, соответственно, это и будет залогом устойчивости курса национальной валюты в долгосрочном периоде.
- Цены на нефть сейчас оказывают существенно меньшее влияние на динамику национальной валюты, чем это было ранее, в силу бюджетного правила.
- Тот факт, что рубль — одна из самых крепких валют в мире в этом году, во многом следствие проводимой денежно-кредитной политики.
О текущей инфляции:
- Текущая экономическая картина, к сожалению, характеризуется ростом инфляции широким фронтом. Мы действительно имеем сегодня картину, когда дело не только в урожае.
- Повышая ключевую ставку и пытаясь сбалансировать динамику спроса с потенциальными возможностями экономики, мы ориентируемся, конечно, не только на борщевой набор, мы смотрим на картину целиком, таким образом реагируем на устойчивые компоненты инфляции, которые, к сожалению, сейчас тоже повышаются.
- Текущая инфляционная картина связана с тем, что у нас после пандемии произошли важные структурные изменения. Суть этих структурных изменений в том, что резко изменился профит потребления, мы все стали потреблять меньше услуг, больше товаров, из-за чего на товарных рынках возник дефицит, начались проблемы с поставками, возникли проблемы международной логистики.
- ЦБ совершенно не хочет снизить спрос, мы добиваемся того, чтобы спрос продолжал расти, но более устойчивыми темпами, более сбалансированными, с динамикой предложения.
- Безусловно, цены — это лучший сигнал для производителя.