Совет Федерации на заседании в среду, 1 декабря, одобрил законы о бюджетах Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС) и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2022—2024 годы.

Доходы бюджета ПФР в 2022 году составят 10,032 трлн рублей, в 2023 году — 10,591 трлн, в 2024 году — 11,074 трлн. Расходы в 2022 году составят 10,154 трлн рублей, в 2023 году — 10,574 трлн, в 2024 году — 11,167 трлн.

Среднегодовой размер страховой пенсии составит в 2022 году 17,115 тыс. рублей, в 2023 году — 17,893 тыс., в 2024 году — 18,733 тыс. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации на 5,9% устанавливается с 1 января 2022 года в сумме 6 тыс. 401 рублей. Индексация социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению составит в 2022 году 7,7%, в 2023 году — 2,5%, в 2024 году — 9,9%. Индексация страховой пенсии составит в 2022 году 5,9%, в 2023 году — 5,6%, в 2024 году — 5,5%.

Размер материнского (семейного) капитала для семей, право которых на маткапитал на второго и последующих детей возникло до 31 декабря 2019 года, а также в случае рождения (усыновления) первого ребенка, составит в 2022 году 503,237 тыс. рублей, в 2023 году — 523,366 тыс. рублей, в 2024 году — 544,301 тыс. Размер маткапитала в случае рождения (усыновления) второго или последующего ребенка после 1 января 2020 года составит в 2022 году 665,009 тыс. рублей, в 2023 году — 691,609 тыс., в 2024 году — 719,273 тыс.

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда социального страхования на 2022 год составляет 988,2 млрд рублей, на 2023 год — 1,55 трлн, на 2024-й — 1,13 трлн.



Доходы бюджета Фонда формируются за счет страховых взносов, налогов, финансовых санкций по страховым взносам, средств федерального бюджета и бюджета ФОМС, переданных на исполнение государственных функций.

Согласно федеральному закону, общий объем расходов бюджета ФСС на 2022 год прогнозируется в сумме 944,12 млрд рублей, на 2023-й — 1,12 трлн, на 2024-й — 1,08 трлн.

Как уточняют в верхней палате парламента, расходы бюджета фонда будут осуществляться в том числе в рамках реализации отдельных мероприятий государственных программ РФ «Социальная поддержка граждан», «Доступная среда» и «Развитие здравоохранения». Бюджет фонда сформирован в 2022 году с профицитом в сумме 44,38 млрд рублей, в 2023 году — с профицитом 42,71 млрд рублей и в 2024 году — с профицитом в размере 49,27 млрд.

Общий объем доходов бюджета ФОМС на 2022 год предусмотрен в сумме 2,779 трлн рублей, на 2023 год — 2,925 трлн, на 2024-й — 3,086 трлн. Объем расходов на 2022 год ожидается в размере 2,801 трлн рублей, на 2023 год — 2,951 трлн, на 2024 год — 3,12 трлн.



В части доходов бюджета ФОМС отмечается положительная динамика по страховым взносам на ОМС и налоговым доходам. В 2022 году их размер увеличится по сравнению с предыдущим годом на 212,5 млрд рублей (на 9,5%), в 2023 году — на 145,8 млрд (на 5,9%), в 2024-м — на 152,2 млрд (на 5,9%).

Основным источником доходов бюджета ФОМС являются страховые взносы на ОМС, на долю которых приходится в 2022 году 88%, в 2023 году — 88,6%, в 2024 году — 89%. Размер страховых взносов на ОМС запланирован на 2022 год в сумме 2,447 трлн рублей, на 2023 год — 2,593 трлн, на 2024-й — 2,745 трлн. Соответствующий объем формируется из страховых взносов на ОМС работающего и неработающего населения.

В бюджете ФОМС предусматриваются межбюджетные трансферты из федерального бюджета в 2022 году в размере 326 млрд рублей, в 2023 году — 326,8 млрд, в 2024-м — 335,1 млрд. В бюджет ФОМС предоставляются традиционные виды межбюджетных трансфертов: на компенсацию выпадающих доходов в связи с пониженными тарифами страховых взносов, на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи по профилю «Онкология», на высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования, на оплату родового сертификата.

По сравнению с предыдущим годом прирост расходов на финансовое обеспечение базовой программы ОМС в 2022 году составит 159,4 млрд рублей (6,9%), в 2023 году — 134,8 млрд (5,5%), в 2024-м — 153,6 млрд (5,9%). В структуре расходов бюджета ФОМС на долю субвенций приходится около 88%.