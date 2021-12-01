Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития России запустить выдачу льготных кредитов по ставке Центрального банка технологическим и цифровым стартапам в рамках стратегической инициативы «Взлет — от стартапа до IPO» начиная с весны 2022 года.

«Нужно проработать и запустить программу поддержки растущих технологических компаний не позднее весны следующего года», — сказал председатель правительства в ходе заседания правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

В свою очередь глава МЭР Максим Решетников сообщил, что ведомство планировало начать выдачу соответствующих займов с первого полугодия 2022 года.

«Мы в рамках стратегической инициативы «Взлет — от стартапа до IPO» предусмотрели дополнительный механизм льготного кредитования. Логика такая: в конечном счете заемщик получит под ключевую ставку заем до 300 миллионов рублей на срок до семи лет. <…> Мы это все прописали, проект постановления должен до конца года выйти и, соответственно, с первого полугодия следующего года начнем выдачу кредитов», — указал Решетников.

Министр напомнил, что министерство планирует за три года выдать порядка 40 млрд рублей 250 субъектам МСП.