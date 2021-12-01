В Государственную думу внесен законопроект с поправками в федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», которыми предлагается дать возможность получать материнский капитал мужчинам, имеющим детей от суррогатных матерей. Законопроект инициировало правительство РФ, он был разработан во исполнение постановления Конституционного суда, уточняется в сообщении Госдумы.

«Законопроектом предлагается распространить право на дополнительные меры государственной поддержки на мужчин, признанных в установленном порядке в качестве единственного родителя отцом детей, рожденных для него начиная с 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного для него начиная с 1 января 2020 года суррогатной матерью, вступившего в брак и воспитывающего своих детей в семье совместно с усыновившей их супругой», — сказано в пояснительной записке.

«Кроме того, предусматривается переход права на дополнительные меры государственной поддержки к супруге указанного мужчины или ребенку (детям) в равных долях в случае смерти мужчины (женщины), объявления его (ее) умершим (умершей), совершения в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности и повлекшего за собой ограничение в правах родителей, приобретенных в результате усыновления, в отношении ребенка (детей)», — указывают в Думе.



Как уточняется в документе, на сегодняшний день, согласно данным Пенсионного фонда России, в получении материнского капитала отказано 19 мужчинам, имеющим детей от суррогатных матерей. В случае принятия законопроекта расходы бюджета на выплаты данным гражданам составят 10,4 млн рублей.