Рубль завершил основную валютную сессию среды положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 23 копейки к предыдущему закрытию и составил 73,8375 рубля. С начала торговой сессии было проведено 48,8 тыс. сделок на 2,9 млрд долларов, диапазон котировок составил 73, 7175—74,1425 рубля за доллар.



Курс евро на тот же момент времени равнялся 83,695 рубля, уменьшившись на 20 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено почти 6,9 тыс. сделок на 417,1 млн евро по курсам от 83,45 до 83,99 рубля за евро.



Доллар в середине недели умеренно понизился даже с опережением отскока в нефти, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. По ее словам, рубль поддержали результативные аукционы Минфина по размещению ОФЗ: сегодня после недельной паузы и поправки на волатильность рынку предложили бонды с фиксированным купоном, которые пользовались спросом. Книга заявок оказалась переподписана в два раза.

В результате доллар отступил к 73,84 рубля и может торговаться в диапазоне 73,5—75 рублей, полагает эксперт, а евро стоит 83,75 рубля и оставляет за собой коридор колебаний 83,5—85 рублей.