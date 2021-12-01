Реальные заработные платы россиян (скорректированные на инфляцию) выросли в сентябре 2021 года на 2% в годовом выражении и на 3,7% по сравнению с августом. Такие данные представил Росстат в докладе о социально-экономическом положении России .

За январь — сентябрь 2021 года реальные зарплаты выросли на 3% в годовом выражении.



«Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в сентябре 2021 года составила 54 687 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 9,6%», — отмечают в ведомстве.



За январь — сентябрь номинальные зарплаты выросли на 9,3% в годовом выражении.



Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, в 2021 году рост реальных зарплат в РФ составит 3,1%.

