Безработица в РФ в октябре 2021 года сохранилась на уровне 4,3% (без исключения сезонного фактора): 3,3 млн человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные в соответствии с методологией Международной организации труда. Такие данные приводит Росстат .

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в октябре 2021 года составила 75,5 млн человек. Уровень занятости населения (доля занятого населения в общей численности населения соответствующего возраста) достиг 59,8%. Среди занятых доля женщин в октябре составила 48,6%. Уровень занятости среди сельских жителей (53,6%) ниже уровня занятости городских жителей (61,9%).

Средняя продолжительность поиска работы безработными в августе 2021 года у женщин составила 6,9 месяца, у мужчин — семь месяцев.

Среди безработных в возрасте 15 лет и старше доля женщин в октябре 2021 года составила 49,4%. Уровень безработицы среди женщин составляет 4,4% против 4,3% у мужчин.

Из 3,3 млн безработных 1,1 млн составляют сельские жители, 2,2 млн — городские, при этом уровень безработицы у первых выше: 6,4% против 3,7%. Средний возраст безработных в возрасте 15 лет и старше в октябре 2021 года — 36,4 года. Молодежь до 25 лет составляет среди безработных 21,6%, лица в возрасте 50 лет и старше — 19,6%, лица, не имеющие опыта трудовой деятельности, — 29,5%.