Минцифры зарегистрировало «Госуслуги» в качестве товарного знака, говорится в сообщении министерства.

«Мы в связи с обновлением портала зарегистрировали товарный знак «Госуслуги». Это обновленный товарный знак. Теперь наша борьба с теми же фишинговыми сайтами будет еще более простой. Те, кто подделываются, стараются быть похожими на «Госуслуги», мы их постоянно мониторим, вычленяем сайты, которые похожи по наименованию», — отметил замглавы Минцифры Олег Качанов.

Кроме того, будет проводиться мониторинг сайтов с похожим оформлением и дизайном.

Замглавы Минцифры добавил, что ведомство борется с такими порталами как с технической, так и с правовой точки зрения. «Госуслуги» — это действительно самый посещаемый, самый популярный государственный информационный ресурс, в России как минимум. Поэтому мы работаем над тем, чтобы максимально сдвинуть все в сторону автоматизации процесса, чтобы граждане всегда могли пользоваться сервисами портала максимально удобно и просто», — подчеркнул Качанов.

В октябре глава Минцифры Максут Шадаев сообщил о планах ведомства запустить суперприложение «Госуслуги» в 2022 году.