Главный вызов следующего года — стабилизация инфляции без избыточного охлаждения экономики. Более долгосрочным вызовом является адаптация российской экономики к энергопереходу, сообщил журналистам в кулуарах инвестиционного форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!» глава банка ВТБ Андрей Костин.

«Главный вызов — стабилизация инфляции без избыточного охлаждения экономики. Это, кстати, вызов и для центральных банков во всем мире. Более долгосрочные вызовы связаны с адаптацией российской экономики к энергопереходу, необходимостью решать демографические проблемы и обеспечивать наличие в стране ключевых передовых технологий. Здесь два риска: отставание в развитии ключевых технологий и исключение из периметра торговли ключевыми компонентами», — сказал он.

При этом, по мнению Костина, главная возможность следующего года — занять новые ниши, «когда мир стремится диверсифицировать производственные и транспортные цепочки, а также найти географии со стабильными условиями ведения бизнеса, в том числе хорошо обеспеченные энергоресурсами по приемлемым ценам».

Инвестиционный форум «Россия зовет!» проводится с 2009 года. Традиционно в нем участвуют представители органов власти РФ, крупнейших международных корпораций и ведущих российских компаний. Повестка форума охватывает наиболее актуальные вопросы глобальной экономики, финансов и деловых отраслей.