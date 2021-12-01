Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в двухнедельный срок обеспечить возможность оплачивать «Пушкинской картой» сеансы фильмов отечественного производства. Соответствующее поручение опубликовано на
«Правительству Российской Федерации при реализации программы социальной поддержки молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры «Пушкинская карта» предоставить возможность ее участникам приобретать билеты на фильмы отечественного производства, публичную демонстрацию которых осуществляют кинотеатры, включенные в утвержденный Минкультуры России реестр организаций культуры — участников указанной программы», — говорится в тексте поручения.
Эта работа должна быть проведена до 15 декабря 2021 года.
Напомним, что номинал «Пушкинской карты» в текущем году составляет 3 тыс. рублей, а с 1 января — 5 тыс. рублей. На 2021 год на эту программу было заложено 3,4 млрд рублей, около 1 млрд истрачено, то есть существует определенный профицит. Как говорил ранее глава Кабмина Михаил Мишустин, такой подход к поддержке сферы культуры является принципиально новым и позволяет совершенствовать политику в этой области.
Самые популярные дебетовые карты с процентом на остаток
|Название
|Проценты на остаток, %
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cashback
|до 5%
|0
|до 30%
|
Лиц.№ 316
|до 8%
|0
|до 2%
|
Лиц.№ 1326
|до 4,5%
|0
|до 20%
|
Лиц.№ 1885
|до 5%
|0 - 790
|нет
|
Лиц.№ 2590
|до 7,5%
|0
|до 10%
|
Лиц.№ 1000