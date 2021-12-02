Курсы доллара и евро изменяются разнонаправленно через час после начала валютных торгов четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 8:04 мск курс доллара расчетами «завтра» составил около 74,2 рубля, что на 8 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на 8:03 мск стоил 83,99 рубля (плюс 31 копейка).

Диапазоны по курсам с начала торгов составляют 74,04—74,75 рубля за доллар и 83,87—84,15 рубля за евро.



С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.