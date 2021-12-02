Порог банковских операций, подлежащих обязательному контролю, следует повысить с 600 тыс. до 1 млн рублей до конца 2023 года, а затем — до 1,5 млн рублей, пишут «Известия» со ссылкой на предложение Национального совета финансового рынка (НСФР). По сделкам с недвижимостью этот показатель рекомендуется установить на уровне 10 млн рублей.

Согласно заключению НСФР на законопроект, призванный оптимизировать регуляторную нагрузку на участников финрынка, порог денежных операций, подлежащих обязательному контролю, не менялся с начала действия «антиотмывочного» закона в 2002 году: в результате под особое внимание подпадает значительное число сделок, не соответствующих уровню общественной опасности.

В НСФР напомнили, что с 1 октября вступили в силу поправки в «антиотмывочное» законодательство: в соответствии с ними банкам необходимо отчитываться обо всех операциях в адрес некоммерческих организаций (за исключением, например, реализующих программы дошкольного образования), а также обо всех денежных переводах из стран, входящих в специальный список Росфинмониторинга. Из-за новых требований кредитные организации стали направлять в сотни раз больше сообщений об операциях, рассказал замглавы НСФР Александр Наумов. Признав, что банкам необходимо подготовиться к работе по новым требованиям, ЦБ ввел мораторий на взимание штрафов за их нарушение до 1 апреля.

В связи с нововведениями НСФР предлагает восстановить суммовой порог в отношении операций НКО, подлежащих обязательному контролю, в размере 600 тыс. рублей, а также расширить перечень исключений по этому пункту, в том числе дополнить его образовательными учреждениями, осуществляющими программы общего и высшего образования, медицинскими и научными организациями.

Кроме того, в соответствии с заключением совета, следует вернуть лимит в 600 тыс. рублей для трансграничных переводов из стран, входящих в перечень Росфинмониторинга, к которым применяется требование об обязательном контроле. А также исключить из этого перечня операции по возврату денег от иностранных интернет-магазинов в случаях, если товар не подошел покупателям-россиянам.

В Госдуме рассмотрят предложения НСФР, заявил глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков — один из авторов законопроекта, на который было составлено заключение.