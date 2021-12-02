Газпромбанк повысил ставки по вкладам и накопительным счетам, а также улучшил условия программы лояльности «Процент+». Как сообщила пресс-служба кредитной организации, по депозиту «Копить» ставки увеличены на 0,3—1,4 процентного пункта, по вкладу «Ваш успех» — на 0,3—0,5 п. п. в зависимости от суммы и срока размещения. Максимальная ставка по обоим депозитам с учетом программы лояльности «Процент+» составит 9,5% годовых с капитализацией процентов.



Получить 9,5% годовых можно при открытии вклада «Копить» в «Телекард 2.0» или интернет-банке на 1 095 дней — например, если депозит в размере 1,5 млн рублей и клиент совершает покупки по банковской карте на сумму от 50 тыс. рублей в месяц.

По вкладу «Ваш успех» ставка 9,5% годовых доступна при открытии на 1 095 дней как в дистанционных каналах обслуживания, так и в отделениях банка. В частности, она действует при сумме от 1 млн до 1,5 млн рублей и покупках от 50 тыс. рублей в месяц.

Кроме того, Газпромбанк повысил ставки и размер вознаграждения «Процент+» по накопительным счетам. Так, максимальная доходность по счету «Трать и копи» с учетом вознаграждения «Процент+» составляет 9% при покупках по карте от 50 тыс. рублей, базовая ставка — 6,5%. Доходность по накопительному счету «Управляй процентом» увеличена также с 8% до 9% годовых, по продукту «Накопительный счет» — с 6% до 7% годовых.