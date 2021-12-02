📰 Волатильность на глобальных торговых площадках в мире сохранится до прояснения ситуации с новым штаммом COVID-19 «Омикрон» — в частности, до подтверждения эффективности существующих вакцин от этого вируса, пишут «Известия» со ссылкой на заявление портфельного управляющего УК «Альфа-Капитал» Марка Доникяна. Он констатировал, что сейчас на фондовом рынке сложилась «неоднозначная совокупность факторов»: на опасения инвесторов относительно нового штамма коронавируса наложилось вчерашнее объявление главы ФРС США Джерома Пауэлла о более быстром сворачивании монетарного стимулирования.

📰 Отходы от сноса старых домов и стройки новых планируют повторно использовать при возведении жилья, пишут «Известия» . Минстрой, Минприроды, Российский экологический оператор должны представить в Кабмин свои предложения о применении вторичных ресурсов и сырья в девелопменте, а также в ЖКХ и при благоустройстве территорий. Такое поручение ведомствам дала вице-премьер Виктория Абрамченко. Эксперты поддержали начинание, оно в перспективе должно снизить стоимость строительства. Хотя есть и риски: раз к таким материалам нет четких требований, они могут оказаться недостаточно качественными.

📰 Группа «Аквариус» (входит в Национальную компьютерную корпорацию) и «Лаборатория Касперского» разработали защищенный смартфон, в том числе для военных и спецслужб, пишет «Коммерсант» . До конца года компания планирует выпустить опытную партию из 3 тыс. устройств. Проект обошелся компании более чем в 1 млрд рублей. Аналогичный гаджет на Android уже представил «Ростех». Источники полагают, что спрос на защищенные устройства будет продиктован усиливающимся контролем в части использования сотрудниками спецслужб личных смартфонов, но перспективы на обычном рынке для них пока не видят.



📰 Bazelevs Тимура Бекмамбетова в партнерстве с Microsoft запустила в тестовом режиме платформу интерактивного контента ScreenReality, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные кинокомпании. Ее технология позволяет зрителю во время просмотра кликать на объекты внутри фильма или сериала, переходить по ссылкам в онлайн-магазины для покупки или взаимодействовать с героями и сюжетом внутри фильма. Первые проекты, доступные для интерактивного просмотра на платформе, — сериал Бекмамбетова iBible и документальный проект «Семь грехов Интернета». Аналогичный сервис с 15 ноября уже развивает YouTube.



📰 Банк непрофильных активов «Траст» ведет переговоры по урегулированию дефолта по облигациям «ОВК Финанс», входящей в группу Объединенной вагонной компании, где «Траст» владеет 27,8% акций, пишет РБК со ссылкой на данные председателя правления банка Александра Соколова. По его словам, большая часть этого облигационного выпуска находится в «Трасте», меньшая часть — в НПФ «Будущее». Технический дефолт «ОВК Финанс» допустила 25 ноября по выпуску облигаций на 15 млрд рублей, через несколько дней после того, как о проблемах со своими долгами объявила госкомпания «Роснано».

📰 Со 2 декабря в Москве заработали новые правила получения медотвода от прививки, анонсированные депздравом в конце ноября, пишет РБК . Новый механизм утвердил Минздрав в середине ноября, он предполагает появление единого федерального стандарта таких справок. Данные о наличии у граждан противопоказаний к прививке будут направляться на «Госуслуги», где и будет формироваться справка по форме, утвержденной министерством. По всей России этот порядок оформления справки должен заработать с 1 февраля 2022 года, но в Москве решили перейти на новую систему «в опережающем режиме», заявили в депздраве.

