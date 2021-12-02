ВВП России вырос в октябре по отношению к сентябрю этого года на 0,8%, в годовом выражении — на 4,9%; рост по итогам января — октября составил 4,6% год к году. Такие оценки приводятся в материале Минэкономразвития «О текущей ситуации в российской экономике» .

В МЭР напоминают, что в III квартале экономика выросла на 4,3% в годовом выражении.

По данным ведомства, наибольший вклад в октябрьское ускорение внесла добыча полезных ископаемых, где продолжается восстановление в условиях планового ослабления ограничений ОПЕК+ и роста добычи газа, а также торговля, что связано в том числе с ростом экспортных поставок газа на фоне роста мировых цен.

В сельском хозяйстве ситуация в октябре улучшилась после спада в августе — сентябре, что было связано со сдвигом уборочной кампании из-за погодных условий в текущем году. Вместе с тем по итогам десяти месяцев выпуск остается ниже как уровней прошлого года, так и уровней двухлетней давности (минус 2,9% и минус 1,3% соответственно).

«В октябре потребительский спрос продолжил рост стабильными темпами после всплеска в предыдущие два месяца, вызванного разовыми выплатами населению. Суммарный оборот розницы, общепита и платных услуг в октябре замедлился до 0,3% месяц к месяцу (после роста в среднем на 0,9% месяц к месяцу в августе — сентябре). По данным «СберИндекса», темп роста потребительского спроса в октябре замедлился до 13,7% год к году после 15,4% год к году в сентябре (в номинальном выражении)», — указано в материале МЭР.

В числе прочего сообщается о росте инвестиций в основной капитал (по полному кругу организаций) по итогам III квартала на 7,8% в годовом выражении и на 2,4% к уровням двухлетней давности. Основной вклад в рост по отношению к 2019 году внесли обрабатывающие производства, строительство и деятельность в области IT и связи.

«Поддержку внутреннему спросу (как потребительскому, так и инвестиционному) по-прежнему оказывает динамика кредитования. Кредит экономике в октябре вырос на 15,1% год к году (сентябрь: 14,6% год к году, III квартал 2021 года: 14,1%), устойчивое расширение кредитного портфеля наблюдается во всех сегментах рынка», — отмечают в Минэкономразвития.

Также сообщается, что расходы бюджетной системы за январь — октябрь остаются выше аналогичных месяцев предыдущих лет: прирост к 2020 году составляет 10,5%, или 3,4 трлн рублей, к 2019-му — 27,3%, или 7,6 трлн. Одновременно в условиях восстановления экономики растут и доходы бюджетной системы (плюс 27,8%, или 8,4 трлн рублей, к 2020-му; плюс 20,5%, или 6,6 трлн, к 2019-му), в том числе ненефтегазовые.



Сохранение высокого уровня мировых цен на ключевые товары российского экспорта с начала года (как топливно-энергетические, так и прочие), наряду с умеренным отрицательным сальдо баланса услуг в условиях сохранения ограничений на международные поездки, привели к расширению положительного сальдо счета текущих операций (94,4 млрд долларов в январе — октябре 2021 года по сравнению с 30 млрд в аналогичный период 2020-го и 60,7 млрд в аналогичный период 2019-го), добавляют в МЭР.