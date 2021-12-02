Апелляционный суд американского округа Колумбия в среду принял решение прекратить дело, в рамках которого бывшие акционеры компании «ЮКОС» пытались отменить постановление нижестоящей инстанции, удовлетворившей в ноябре 2020 года ходатайство Москвы о приостановке судебного разбирательства о взыскании ими с России 50 млрд долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление, размещенное в электронной базе суда.

«После рассмотрения ходатайства апеллянтов о прекращении дела по их согласию суд принял решение удовлетворить ходатайство, данное дело прекращено», — отмечается в документе.

В середине ноября бывшие акционеры компании «ЮКОС» попросили суд отклонить свою апелляцию в связи с постановлением высшей судебной инстанции Нидерландов, отменившей решение о взыскании с России 50 млрд долларов в их пользу. В их ходатайстве говорилось, что обе стороны «договорились о прекращении дела, определив порядок оплаты расходов». Одной из причин «добровольного отказа истцов-апеллянтов от апелляции» названо решение Верховного суда Нидерландов, который 5 ноября удовлетворил кассационную жалобу Российской Федерации и отменил постановление апелляционного суда Гааги от 18 февраля 2020 года. Данное постановление ненадолго восстанавливало арбитражные решения 2014 года о взыскании с РФ 50 млрд долларов в пользу бывших мажоритарных акционеров «ЮКОСа».



В конце прошлого года истцы обратились в американский апелляционный суд с целью отменить постановление нижестоящей инстанции, удовлетворившей в ноябре ходатайство Москвы о приостановке судебного разбирательства, в рамках которого они пытаются взыскать с России десятки миллиардов долларов. Тогда судья федерального суда округа Колумбия Берил Хауэлл приняла решение приостановить рассмотрение данного дела в Вашингтоне до 18 ноября 2022 года или до тех пор, пока не будет изучена кассационная жалоба Москвы в Верховном суде Нидерландов в рамках параллельного судебного процесса в Гааге.