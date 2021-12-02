Банк «Ренессанс Кредит» повысил ставки по рублевым вкладам «Специальный» , «Доходный», «Пополняемый» и «Без границ» , сообщила пресс-служба кредитной организации.



Разместить средства на депозит «Специальный» теперь можно по ставке 7% на 91 день, 8,3% годовых — на 181 день, 8,6% — на 367 дней и 8,70% — на 550 дней при его открытии через удаленные каналы. Если открывать вклад в офисе банка, то доходность составит 6,5%, 7,8%, 8,1% и 8,2% соответственно. Минимальная сумма депозита — 100 тыс. рублей. Капитализация, пополнение или частичное снятие средств со вклада «Специальный» не предусмотрены. Досрочное расторжение производится по ставке до востребования из расчета фактического нахождения средств на счете.

Доходность по депозиту «Ренессанс Доходный» при открытии через дистанционные каналы теперь составит 6,25% годовых при сроке 91 день, 7,25% годовых — при сроке 181 день, 7,85% — при сроках 367 и 400 дней и 7,95% — на 550 дней. При открытии вклада в банковском отделении ставка будет ниже на 0,25 процентного пункта. Минимальная сумма депозита в рублях — 30 тыс. рублей при открытии в отделениях и 5 тыс. — при открытии в интернет- и мобильном банке. Проценты по вкладу «Ренессанс Доходный» выплачиваются в конце срока, возможность пополнения и частичного снятия средств со счета не предусмотрена.

Вклады Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит #} #}#}

Доходность по депозиту «Пополняемый» при открытии через digital-каналы составит 5,25% годовых при сроке 91 день, 6,25% — при сроке 181 день и 6,85% — при сроке 367 дней, а при открытии в отделении банка — 4,75% и 6,35% на сроки 91 и 367 дней соответственно. Минимальная сумма вклада в рублях — от 30 тыс. рублей при открытии в отделениях и от 5 тыс. при открытии в интернет- и мобильном банке. Проценты по депозиту «Пополняемый» выплачиваются ежемесячно на текущий/депозитный счет (капитализация) или счет карты по выбору клиента, есть возможность пополнения, частичное снятие средств со счета не предусмотрено. Досрочное расторжение договора производится по ставке вклада до востребования из расчета фактического нахождения средств на счете.

Также «Ренессанс Кредит» повысил ставки по депозиту «Без границ». Теперь данный вклад можно открыть по ставке 6,75% годовых в интернет- или мобильном банке и 6,25% — посетив отделение банка. Минимальная сумма — от 1 тыс. рублей, срок размещения средств — шесть месяцев. Проценты по депозиту «Без границ» выплачиваются ежемесячно на текущий/депозитный счет (капитализация) или счет карты по выбору клиента. Есть возможность пополнения и частичного снятия средств со счета. Досрочное расторжение договора производится по ставке вклада из расчета фактического нахождения средств на счете депозита.