Финансовый супермаркет Банки.ру запускает ряд обучающих мероприятий по инвестициям. Одним из них станет марафон «Стань инвестором», который стартует 8 декабря. Цель марафона — помочь начинающим инвесторам получить базовые знания, которые помогут определиться с постановкой финансовой цели, открыть счет и приобрести первые ценные бумаги. Чтобы стать участником марафона, нужно перейти по ссылке в Telegram-канал и следовать дальнейшим инструкциям.



«В течение марафона участники не только проходят обучение, но и выполняют домашние задания. Таким образом, после теоретических занятий пользователи могут сразу применить полученные знания на практике на примере сервисов Банки.ру», — отметил руководитель образовательной платформы инвестиционного направления Банки.ру Илья Пугачев.

Участие в марафоне бесплатное, но количество мест ограниченно. Продолжительность одного занятия составляет 1,5—2 часа. Всего предусмотрено пять занятий.