Сенаторы поддержали изменения в законы об обязательном медицинском страховании, говорится в сообщении верхней палаты парламента. Поправками совершенствуется правовое регулирование отношений, связанных с оформлением и выдачей полиса ОМС. В частности, полис может быть предоставлен как в виде бумажного документа, так и в виде штрихкода.



Изменения вносятся в федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и статью 132 ФЗ «Об актах гражданского состояния».

Документом уточняются обязанности застрахованных лиц, форма полиса ОМС, который выдается застрахованному лицу в виде штрихового кода, выполненного посредством использования федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». По запросу застрахованного лица или его представителя полис ОМС может быть выдан в виде документа на материальном носителе.

Федеральным законом также вносятся изменения в порядок выдачи полиса ОМС, в перечень сведений о застрахованных лицах и в порядок межведомственного информационного взаимодействия при ведении персонифицированного учета в сфере ОМС.

Кроме того, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды ОМС наделяются правом на получение от государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов и организаций сведений, необходимых для предоставления государственных услуг в сфере ОМС и ведения персонифицированного учета, в том числе сведений, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния.