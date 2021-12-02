Верховный суд РФ предлагает взыскивать налоговые долги с граждан во внесудебном порядке — так же, как это происходит при взыскании налоговых задолженностей с юридических лиц. Об этом в четверг сообщил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев на заседании совета судей Российской Федерации, проходящем в режиме видео-конференц-связи, передает ТАСС.

Лебедев отметил, что только за девять месяцев этого года мировые судьи рассмотрели 2 млн дел о выдаче судебных приказов для взыскания налоговых задолженностей с граждан. «При этом возражения должников поступили только в отношении 5% судебных приказов о взыскании налоговой задолженности», — отметил Лебедев.

«Поэтому Верховным судом РФ подготовлен проект федерального закона о внесудебной процедуре взыскания налоговой задолженности с физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Предполагается предоставить право должникам в течение месяца со дня получения решения о взыскании задолженности направить в налоговый орган письменное возражение, при поступлении которого взыскание может быть осуществлено только в судебном порядке», — сообщил председатель ВС.



Он напомнил, что аналогичная процедура взыскания налоговой задолженности в настоящее время реализуется в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.