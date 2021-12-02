Минцифры России и Фонд обязательного медицинского страхования запустили на портале госуслуг новый сервис уведомлений в рамках проекта «Цифровые сервисы ОМС». «Сервис обеспечит проактивное информационное сопровождение каждого гражданина в процессе получения медицинских услуг по ОМС, позволит минимизировать посещения медучреждений, а также снимет излишнюю нагрузку с персонала медицинских организаций», — говорится в сообщении Минцифры.

Там разъясняется, что после установления врачом необходимости для пациента продолжить дальнейшее лечение в условиях стационара гражданин, имеющий подтвержденную учетную запись на «Госуслугах», получит информацию обо всех дальнейших этапах рассмотрения направления на госпитализацию через личный кабинет на портале. Пока речь идет только о специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, которая предоставляется федеральными медицинскими организациями. В дальнейшем это распространится и на другие виды медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования.

В настоящее время доступно три типа проактивных уведомлений после выдачи направления на госпитализацию в федеральную клинику в рамках ОМС:

уведомление о том, что сформировано направление на госпитализацию и врачебная комиссия принимающего медучреждения рассматривает его;

уведомление о принятии решения врачебной комиссией. При положительном решении назначается дата госпитализации;

уведомление с отчетом о расходах на лечение, выделенных из бюджета программы ОМС.

Уже сейчас более 100 федеральных медучреждений осуществляют проактивное информирование своих пациентов через портал госуслуг, указывает Минцифры. До конца года к сервису подключатся все федеральные медицинские организации.



Новый сервис был разработан на базе платформы «Гостех».