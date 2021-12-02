ЦБ установил официальные курсы валют на 3 декабря.

Курс доллара повысился на 8,91 копейки, составив 74,0637 рубля (73,9746 рубля на 2 декабря). Курс евро снизился на 2,49 копейки, до 83,8105 рубля (83,8354 рубля на 2 декабря).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро по отношению к рублю в середине дня четверга движутся разнонаправленно. На 14:13 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,89 рубля (минус 39 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 83,75 рубля (плюс 7 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 73,81—74,75 рубля за доллар и 83,56—84,15 рубля за евро.