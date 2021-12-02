Мошенники все чаще вынуждают своих жертв закладывать и продавать недвижимость. Как передает РБК , об этом рассказали на международном форуме по борьбе с мошенничеством в сфере высоких технологий AntiFraud Russia представители СберБанка и МВД.

«Мы буквально последний месяц видим новый тренд зарождающийся, на который стоит обратить внимание. Сначала [мошенники] крали деньги с карт, потом стали брать кредит, и новая тема — это воздействие на гражданина таким образом, чтобы он вместе с кредитами еще закладывал и продавал недвижимость. И если люди у нас раньше оставались после атаки с кредитами, то теперь они еще и остаются без квартир. Вот это такая самая непонятная история, что с этим делать», — заявил начальник управления противодействия кибермошенничеству СберБанка Сергей Велигодский.

Опасения подтвердил начальник управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Москве Филипп Немов. МВД также видит, что «помимо атаки на денежные средства, на счета граждан, помимо оформления дистанционных (в том числе) кредитов потерпевших выводят в практическую плоскость, то есть благодаря коммуникации организовываются темы, связанные с риелторскими компаниями, микрофинансовыми компаниями». В таких случаях человек «уже не в виртуальной плоскости, а в реальной жизни» под воздействием социальной инженерии «закладывает квартиру, продает квартиру и, соответственно, оказывается в тяжелейшей жизненной ситуации».

«Мы это видим, мы над этим работаем, возбуждаем уголовные дела. В соответствии с этим проводим необходимые мероприятия, но такой тренд, такая тенденция есть», — добавил Немов.



Центробанк 2 декабря сообщил, что за III квартал инициировал блокировку 24,4 тыс. используемых мошенниками телефонных номеров — это вдвое больше, чем за тот же период прошлого года. Количество операций без согласия клиентов выросло со 183 тыс. до 256 тыс., их сумма — с 2,7 млрд до 3,2 млрд рублей. При этом доля возмещенных банками средств составила лишь 7,7% против 13,1% годом ранее. Доля социальной инженерии в мошеннических операциях опустилась до 41% с 63,8% год назад.