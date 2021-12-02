Компания «АльфаСтрахование» разработала новую программу «Каско с пробегом». Как отмечается в сообщении страховщика, программа позволит сэкономить 25% стоимости стандартной страховки при полном покрытии всех актуальных рисков.

Цена полиса каско ниже за счет того, что в случае повреждения автомобиля его восстановление может производиться с использованием как оригинальных, так и не оригинальных или восстановленных запчастей, поясняют в компании. Там подчеркивают, что ремонт автомобиля будет проводиться исключительно на сертифицированных станциях технического обслуживания.

«Владельцы полиса могут не волноваться, если столкнутся с неприятной ситуацией на дороге, ведь программа защищает их автомобиль от любых повреждений, а также от полной гибели и угона», — говорится в релизе. Уточняется, что полис не предполагает ограничений по количеству обращений.

Программа также позволяет получить возмещение по ряду страховых случаев без справок — например, при повреждении стекла или части кузова.



В «АльфаСтраховании» считают, что новый продукт подойдет прежде всего владельцам подержанных автомобилей иностранного производства возрастом до десяти лет и отечественных возрастом до шести лет включительно.