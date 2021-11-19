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​Банки.ру обновил раздел по подбору кредитных карт

07.12.2021 08:10
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Источник
Banki.ru

Финансовый супермаркет Банки.ру обновил раздел по подбору кредитных карт, теперь поиск предложений от банков стал еще удобнее.

Что изменилось:

  • На главную страницу раздела добавлены поисковые фильтры, группировка продуктов по банку и сортировка по бонусам и кэшбэку. А также появились «быстрые фильтры» (пресеты) с самыми популярными запросами пользователей.
  • В поиске теперь доступна подробная справка о каждой банковской карте — пользователь может сразу получить нужную ему информацию и принять решение, оставлять ли заявку.
  • В самом интерфейсе оптимизированы рекламные блоки, что позволит фокусировать внимание пользователя только на подборе карты и оформлении заявки.

«Улучшение клиентского опыта является одним из основных принципов создания новых сервисов на Банки.ру. Мы несколько раз тестировали новый раздел в процессе запуска, проводили исследования с большим количеством респондентов, и первые результаты работы нас очень радуют — клиентам стало проще ориентироваться во множестве предложений и делать правильный выбор. Редизайн раздела кредитных карт является первым этапом в улучшении сервисов, связанных с банковскими картами. Уже до конца года мы планируем реализовать сервис — универсальный мастер подбора карт», — прокомментировал руководитель направления развития банковских карт Банки.ру Антон Сергунов.

Напомним, что раздел Банки.ру по подбору кредитных карт позволяет найти предложения банков, сравнить условия, изучить отзывы пользователей и оформить онлайн-заявку напрямую в банк.

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