«ВТБ Мобайл» увеличил доступный объем интернет-трафика в два раза на ряде собственных тарифов, сохранив стоимость услуг без изменения, сообщается в релизе. Условия доступны для новых и действующих клиентов тарифных планов «Конструктор 2021», «Оптимальный» и «Оптимальный+».

В два раза увеличиваются размеры включенных пакетов интернет-трафика объемом 15 Гб и 30 Гб. Неиспользованные с предыдущего месяца гигабайты прибавятся к уже увеличенном пакету. Таким образом, на основной части тарифных планов размер интернет-пакета стал 30 Гб и 60 Гб, в итоге минимальная цена с пакетом 30 ГБ и 200 минут составляет 350 рублей в месяц, а максимальная цена с пакетом 60 Гб и 1 000 минут — 800 рублей.

«Мы удвоили интернет-пакеты 15 Гб и 30 Гб без изменения стоимости услуг на всех открытых для подключения и переходов тарифных планах. Таким образом, все абоненты, как действующие, так и новые, смогут в два раза больше пользоваться Интернетом на своих устройствах. Клиент может сам настроить оптимальный для себя тарифный план с учетом нужного объема голосовых вызовов, активности использования мессенджеров и социальных сетей, других дополнительных параметров. Все пакеты «ВТБ Мобайл» по умолчанию включают в себя безлимитные звонки на номера внутри нашей сети, звонки на другие номера России и мобильный Интернет», — отметил генеральный директор «ВТБ Мобайл» Владислав Соколов.