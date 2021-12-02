Декабрьские переговоры стран ОПЕК+ завершились, секретариат ОПЕК подтвердил в своем коммюнике, что в январе страны ОПЕК+ продолжат увеличивать добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки.

Как следует из опубликованного на сайте ОПЕК коммюнике, все страны согласились продолжить восстановление добычи нефти в январе на 400 тыс. б/с. Кроме того, план компенсации перепроизводства нефти продлен до июня 2022 года. Следующее заседание стран ОПЕК+ состоится 4 января 2022-го.

При этом Россия и Саудовская Аравия смогут увеличить добычу нефти в январе на 109 тыс. б/с каждая, до 10,122 млн б/с.

При этом, как говорится в коммюнике, министры стран ОПЕК + продолжат мониторить рынок нефти на предмет влияния пандемии, могут скорректировать план по восстановлению добычи.

«Мы согласились, что наша работа будет продолжена с пристальным вниманием к развитию пандемии. Мы продолжим внимательно следить за рынком и при необходимости готовы внести корректировки», — говорится в документе.

Страны ОПЕК+ восстанавливают добычу нефти темпами на 400 тыс. б/с в месяц с августа, этот план является базовым. Его планировалось сохранить до весны 2022 года. Однако из-за высокой неопределенности министры ОПЕК+ в начале каждого месяца собираются на онлайн-конференции, чтобы подтвердить или пересмотреть его на предстоящий период.