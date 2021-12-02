Цены на нефть могут вырасти намного выше по сравнению с текущими уровнями, учитывая сильную зависимость мира от ископаемого топлива, и достичь 150 долларов. Так считает руководитель глобальной стратегии в области акционерного капитала инвестиционного банка Jefferies Кристофер Вуд, сообщает CNBC .



«Политическая атака» на энергоносители в последние годы снизила инвестиционную привлекательность сектора, несмотря на его сохраняющуюся важность, заявил стратег. При этом он указал, что 84% мирового спроса на энергию в прошлом году было удовлетворено за счет ископаемого топлива.

Поэтому Вуд считает, что «в мире, который действительно открывается заново, при всех «если», цена на нефть может значительно вырасти». Также он отметил, что это «определенно может усилить панику по поводу инфляции».

«Я вижу проблему не в цене на нефть, а в пандемии. Цена на нефть вырастет в полностью открывшемся мире, потому что никто не инвестирует в энергоресурсы, но мир по-прежнему потребляет ископаемое топливо», — заявил Вуд.

Заглядывая вперед, аналитик отметил, что инфляция, вероятно, в конечном итоге станет структурно выше, чем была до пандемии. Ожидание более высокой структурной инфляции в будущем означает, что рынки столкнутся с ужесточением монетарной политики и ослаблением паники, пояснил Вуд: «Все сводится к тому, насколько ястребиной на самом деле будет ФРС».

Сергей МОЗГОЛОВ для Banki.ru

