Фондовые торги в России завершились в четверг разнонаправленным изменением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 0,3% по сравнению с уровнем закрытия пятничных торгов и составил 3 947,54 пункта. Индекс РТС вырос на 0,18% — до отметки 1 690,13.

Акции Мосбиржи подорожали на 2,09%, СберБанка — на 0,27%, «Норникеля» — на 0,85%, «Газпрома» — на 1,28%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,86%. Бумаги «Яндекса» потеряли в цене 2,4%.

Российский фондовый рынок сегодня укачало на волнах постоянных колебаний, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.



«День начался продажами и до обеда площадки оставались в «красном», но ближе к вечеру начались точечные приобретения. В результате индекс Мосбиржи снизился к 3 945 пунктам и может балансировать в пределах 3 920—3 965 пунктов. Индекс РТС консолидируется около 1 688 пунктов с тем, чтобы закрепиться в рамках 1 670—1 695 пунктов», — отмечает эксперт.