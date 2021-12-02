Рубль завершил основную валютную сессию четверга положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 68 копеек к предыдущему закрытию и составил 73,6 рубля. С начала торговой сессии было проведено 48,7 тыс. сделок на 2,7 млрд долларов, диапазон котировок составил 73,5225—74,75 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 83,305 рубля, уменьшившись на 38 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено почти 7,4 тыс. сделок на 397,4 млн евро по курсам от 83,25 до 84,1525 рубля за евро.



Доллар к вечеру провалился до 73,62 рубля, что выглядит особенно необычно при пикирующей вниз нефти и довольно шатком положении валют развивающихся экономик вообще, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. По ее прогнозу, «американец» может двигаться в диапазоне 73—75 рублей, если геополитический драйвер окончательно потеряет силу. Евро стоит 83,62 рубля и остается в рамках 83—85 рублей, добавила эксперт.