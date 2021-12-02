Перед Новым годом россиянам нужно больше денег для счастья, чем в майские праздники. К такому выводу пришли в SuperJob по итогам опроса представителей экономически активного населения из всех федеральных округов.

Согласно данным исследования, среднестатистическому россиянину для счастья сегодня нужно 178 тыс. рублей в месяц. Дороже счастье оценивали лишь в 2017 году (184 тыс.). В мае этого года запросы были чуть скромнее — 173 тыс. рублей.

Мужчинам денег для счастья нужно больше, чем женщинам, почти на треть: 203 тыс. против 155 тыс. рублей. Запросы молодежи до 24 лет скромнее, чем у более зрелых россиян (126 тыс. рублей в месяц). Те, кто зарабатывает до 30 тыс. рублей в месяц, в среднем оценили счастье в 110 тыс. Запросы россиян с доходом от 80 тыс. рублей более существенные — 228 тыс.

Среди жителей российских мегаполисов самый высокий финансовый аппетит — у москвичей: им для счастья нужно 228 тыс. рублей в месяц. Жители Владивостока хотят 204 тыс., Ростова-на-Дону — 198 тыс. В топ-пятерку городов по этому признаку также вошли Санкт-Петербург и Екатеринбург (192 тыс. и 186 тыс. рублей соответственно). Самые скромные ожидания — у оренбуржцев, для счастья им нужно в среднем 138 тыс. рублей в месяц.

В общем опросе участвовали 2,5 тыс. человек, в опросе населения по конкретным крупным городам — в общей сложности 19,5 тыс. (по 1 тыс. в Москве и Санкт-Петербурге, по 500 человек в других городах).

В отдельном опросе с выборкой в 1,6 тыс. человек SuperJob решил узнать заветные желания своих респондентов на 2022 год.

Так, желать здоровья себе и близким под бой курантов будет практически каждый третий россиянин (32%). Женщины мечтают об этом почти вдвое чаще мужчин: 41% против 23%. О высоком заработке будет просить вселенную в новогоднюю ночь каждый десятый (10%), мужчины чаще женщин (11% и 9%). О счастье мечтают 8%.

Мира во всем мире и карьерного роста хотят по 5% россиян, на окончание пандемии уповают 4%. Отправиться в путешествие мечтают так же часто, как и найти настоящую любовь (тоже по 4%). По 3% респондентов под бой курантов пожелают процветания России, загадают вступление в брак и покупку собственного жилья. По 2% россиян пожелают себе удачи, стабильности и благополучия. По 1% россиян мечтают в новом году о рождении ребенка, исполнении всех желаний и приобретении автомобиля.

Среди других желаний на Новый год россияне называли переезд в другой город, открытие своего бизнеса, окончание ремонта. Люди также мечтают о том, чтобы окружающие стали добрее и милосерднее, близкие были рядом, все складывалось благополучно и удалось найти свое место в жизни (12%).

Исследовательский холдинг «Ромир» сформулировал вопрос еще более конкретно, решив выяснить, какой подарок россияне попросили бы у Деда Мороза, при условии, что можно выбрать только один. Здоровья для себя и своих близких попросили бы 64%, показали данные опроса.

Оставшиеся 36% также в основном отдают предпочтение нематериальным желаниям . «Загадали бы счастье на Новый год 7% россиян. Также жители страны хотели бы отправиться в путешествие (5%), провести Новый год в кругу семьи (3%), родить ребенка (3%). Встретить настоящую любовь мечтают 2% россиян, а еще 2% — выйти замуж или жениться в следующем году», — отмечается в исследовании.

Материальные пожелания в основном связаны с доходами: 6% респондентов хотели бы больше зарабатывать в следующем году. Наиболее популярен этот вариант среди молодежи — 12% респондентов в возрасте от 18 до 25 лет. 5% хотели бы получить в подарок новую квартиру или дом, а 2% — машину.

В целом молодежь от 18 до 25 лет чаще выбирала материальные подарки, а среди людей 36—45 лет больше тех, кто попросил бы в подарок на Новый год нематериальные вещи.

Новогодние мечты россиян «Ромир» анализирует на протяжении пяти лет. В прошлые годы главными подарками «от Деда Мороза», которые бы хотели получить россияне, также были здоровье, счастье и материальное благополучие, а лидирует всегда здоровье. Данные собираются на основе исследовательской скан-панели домохозяйств Romir Consumer Scan Panel, репрезентирующей россиян в городах с населением от 10 тыс. человек.

В свою очередь участники опроса сервиса «Работа.ру» (5 тыс. человек из всех регионов России) рассказали о своих достижениях в 2021 году и планах на 2022-й.

Больше половины респондентов отметили, что 2021 год прошел для них, как любой другой обычный год, а единственным неудобством стала пандемия. 36% опрошенных рассказали, что уходящий год был тяжелым для них и их близких. Еще 12% участников исследования отметили, что 2021-й был для них удачным годом.

Примерно треть (34%) респондентов смогли в этом году сменить работу. 21% нашли подработку, а 20% совершили путешествие. 18% участников исследования рассказали, что им удалось найти новое хобби. Еще 14% начали делать накопления в этом году.

О переезде сообщили 11%, о получении новой профессии — 9%. 8% начали заниматься спортом, а 7% пошли на курсы повышения квалификации.

По 6% участников исследования в 2021 году завели домашнее животное или пошли на образовательные курсы для смены профессии, по 4% купили автомобиль или начали изучать иностранный язык, по 3% купили квартиру или вступили в брак.

Еще 2% респондентов в этом году стали родителями, а 1% — открыли собственный бизнес. В варианте «другое» 27% респондентов чаще всего отмечали, что не заметили каких-либо перемен в жизни в 2021 году.

Треть респондентов (33%) считают, что 2022 год будем сложнее 2021-го. По мнению 5% опрошенных, грядущий год, наоборот, будет лучше текущего. 11% участников исследования ожидают «обычного» года, а 51% отметили, что загадывать пока рано.

В следующем году 42% опрошенных планируют сменить место работы, 39% — найти подработку. Еще 37% хотят начать делать накопления.

Планируют путешествие в 2022 году 24% участников исследования. 22% решили поменять профессию, 19% — обучиться новой профессии. Также 16% респондентов планируют пройти курсы повышения квалификации.

Спортом займутся в следующем году 9% опрошенных. По 8% респондентов планируют переехать или найти новое хобби, по 7% — купить машину или квартиру, по 6% имеют в планах изучение иностранного языка или свадьбу.

Еще 5% намерены открыть собственный бизнес. 3% опрошенных в следующем году планируют стать родителями, 2% — завести домашнее животное.



У 20% участников исследования пока нет особых планов на 2022 год. В варианте «другое» 9% отметили, что займутся строительством собственного дома или ремонтом.